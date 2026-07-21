Ливень затопил полицейский изолятор на Урале

На Урале из-за сильного ливня затопило полицейский изолятор. Об этом сообщает E1.RU.

Все случилось в городе Каменске-Уральском. Вода просочилась в подвал полицейского изолятора, где в тот момент находились 11 задержанных — информацию об этом подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Задержанных временно перевели в другие спецпомещения, документация не пострадала. Начальник ОВД взял ситуацию под личный контроль.

До этого стало известно, что на Урале побит 40-летний рекорд по осадкам, затоплены 28 муниципалитетов. В области работают восемь пунктов временного размещения, в которых находятся 86 человек, включая 27 детей. Всего с подтопленных территорий эвакуировали более 400 человек.

Ранее сообщалось, что рожениц экстренно эвакуируют из-за потопа в Каменске-Уральском.