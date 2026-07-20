На Урале побит 40-летний рекорд по осадкам, затоплены 28 муниципалитетов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, осадки в Свердловской области почти не прекращаются с начала июня, к концу месяца был побит рекорд 1986 года.

«Над Средним Уралом установилась барическая ложбина (область пониженного атмосферного давления). Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона, выходящего со стороны Балтики, и сформировал мощные дождевые облака», — говорится в сообщении.

В результате затопления фиксируются в 28 муниципалитетах, самая тяжелая ситуация складывается в Полевском, Серове и городском округе Верх-Нейвинский, а также в Ирбите и Ирбитском районе, Кушвинском районе, Первоуральске, Билимбае, в Шалинском районе, Нижних Сергах, Ревде и Слободе. Кроме того, в Каменске-Уральском из-за дождя затопило единственный роддом.

Отмечается, что в области работают восемь пунктов временного размещения, в которых находятся 86 человек, включая 27 детей. Всего с подтопленных территорий эвакуировали более 400 человек.

14 июля Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что гигантские испанские слизни оккупировали российские регионы после мощных ливней.

После прохождения сильного циклона, который принес с собой теплую и влажную погоду с большим объемом осадков, на улицах разных городов страны появились тысячи слизней длиной более 10 сантиметров.

Ранее россиянам назвали продукт для изгнания испанских слизней с участка.