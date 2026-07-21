Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

«От травм к раку»: раскрыты главные угрозы человечеству за последние 70 лет

Онищенко назвал болезни, ставшие главными врагами людей за последние 70 лет
ChaNaWiT/Shutterstock/FOTODOM

С изменением условий жизни и развитием медицины основные риски здоровью людей заметно изменились, как и в целом вся структура заболеваемости. Так, если раньше к главным угрозам относили инфекции и травмы, то сегодня на первое место выходят хронические болезни, сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

По его словам, ещё в 1950–1960-х годах смертность чаще всего наступала в результате травм и различных инфекций, в то время как сегодня главными причинами стали хронические неинфекционные болезни. В первую очередь речь идёт о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, пояснил специалист.

«На сегодняшний день хронические неинфекционные заболевания унесли жизни 41 миллиона человек — это 70% всех смертей в мире за год», — добавил Онищенко.

Из этого числа, по его словам, на сердечно-сосудистые заболевания приходится 17,9 млн смертей, на раковые – 9,3 млн, а на хронические респираторные болезни ещё 4,1 млн. В то же время инфекции продолжают периодически вспыхивать, оказывая влияние на состояние здоровья людей, заключил врач.

Напомним, также Онищенко сообщил, что 40% случаев развития онкозаболеваний среди россиян можно было предотвратить. Есть несколько ключевых факторов, которые серьёзно повышают риски. В их числе – курение, инфекционные агенты, в частности вирусы гепатита B и гепатита C, употребление алкоголя, ожирение и низкая физическая активность.

Ранее врач раскрыл причину роста случаев раковых заболеваний среди российской молодёжи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!