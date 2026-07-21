«От травм к раку»: раскрыты главные угрозы человечеству за последние 70 лет

С изменением условий жизни и развитием медицины основные риски здоровью людей заметно изменились, как и в целом вся структура заболеваемости. Так, если раньше к главным угрозам относили инфекции и травмы, то сегодня на первое место выходят хронические болезни, сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

По его словам, ещё в 1950–1960-х годах смертность чаще всего наступала в результате травм и различных инфекций, в то время как сегодня главными причинами стали хронические неинфекционные болезни. В первую очередь речь идёт о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, пояснил специалист.

«На сегодняшний день хронические неинфекционные заболевания унесли жизни 41 миллиона человек — это 70% всех смертей в мире за год», — добавил Онищенко.

Из этого числа, по его словам, на сердечно-сосудистые заболевания приходится 17,9 млн смертей, на раковые – 9,3 млн, а на хронические респираторные болезни ещё 4,1 млн. В то же время инфекции продолжают периодически вспыхивать, оказывая влияние на состояние здоровья людей, заключил врач.

Напомним, также Онищенко сообщил, что 40% случаев развития онкозаболеваний среди россиян можно было предотвратить. Есть несколько ключевых факторов, которые серьёзно повышают риски. В их числе – курение, инфекционные агенты, в частности вирусы гепатита B и гепатита C, употребление алкоголя, ожирение и низкая физическая активность.

Ранее врач раскрыл причину роста случаев раковых заболеваний среди российской молодёжи.