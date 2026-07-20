Врач раскрыл причину роста случаев раковых заболеваний среди российской молодежи

Рост случаев выявления заболеваний, считавшихся «возрастными», среди молодых россиян связан с ускоренным биологическим старением. В том числе из-за этого чаще среди молодежи выявляют онкозаболевания, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

Он объяснил, что речь идет о состоянии, при котором на клеточном уровне биологический возраст организма значительно выше паспортного. Причем, как выяснили ученые, каждое новое поколение стареет быстрее предыдущего.

Среди причин такого ускоренного старения Еделев выделил такие, как дефицит сна, стресс, гиподинамия, обилие в рационе сладкой и утраобработанной пищи, курение, злоупотребление спиртным и дефицит важных микроэлементов, включая витамин D и кальций.

«Люди с подтвержденным ускоренным старением имеют более высокий риск развития ранних опухолей. По данным глобального исследования, заболеваемость раком у молодых людей до 50 лет выросла на 24% за 30 лет», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что разные виды рака обусловлены старением определенных органов и систем. В частности, быстрое старение иммунной системы чревато раком легких, а жировой ткани – раком толстой кишки. Также среди заболеваний, которые сильно «молодеют», врач назвал сердечно-сосудистые, неврологические, аутоиммунные и метаболические, включая гипертонию и диабет второго типа.

«Сегодня ускоренное биологическое старение у молодых людей – это не просто статистика, а сигнал о том, что профилактика должна начинаться с молодого возраста», – заключил эксперт.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников также заявил, что рост случаев серьезных заболеваний в молодом возрасте связан с тем, что население начало стареть раньше из-за неправильных пищевых привычек. По его словам, наибольший вред организму современного человека наносит ультрапереработанная пища, акцент на готовом питании и частое переедание. В результате этого биологическое старение сдвинулось на 15–20, подчеркнул врач.

Ранее был назван способ замедлить старение мозга на несколько лет.