Родителям объяснили, как правильно подготовить ребенка к школе в летние каникулы

В последние недели летних каникул родителям следует помогать ребенку развивать мышление, память, внимание и самостоятельность, привлекая его к играм и повседневным занятиям. Об этом газете «Известия» рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.

Специалист предупредил, что одной из главных ошибок родителей во второй половине лета становится стремление быстро «догнать» школьную программу.

«У родителей часто мысли: «мы не успеем», «он будет хуже остальных», «за лето всё забыл». Именно эта тревога превращает последние недели лета в бесконечные занятия и ссоры. Но успешность учебы зависит больше от развития внимания, памяти, речи, способности слушать инструкции и контролировать свои действия. Нужно развивать само умение учиться, а не повторять и зазубривать программу», — объяснил он.

По словам психолога, во вторые полтора месяца лета нужно готовить когнитивную основу будущего обучения, не заставляя ребенка заниматься через силу. В противном случае учеба начнет у него ассоциироваться с принуждением и усталостью, а интерес к этому процессу снизится. Рекомендуется уменьшить количество занятий, сделав их более увлекательными.

Педагог отметил, что решение однотипных примеров стоит заменить на интересные логические задачи, совместное прочтение небольшой книги или на обсуждение сюжета мультфильма. Особенно полезно будет попросить ребенка пересказать историю своими словами, проанализировать поступки персонажей или самостоятельно придумать альтернативную концовку.

Помимо этого, развивать когнитивные навыки помогают интеллектуальные настольные игры, логические загадки и «данетки». Благодаря подобным занятиям развиваются память, внимание, логическое и критическое мышление, а также речь.

Эксперт напомнил, что не менее важно тренировать внимание и самоконтроль. В этом помогут игры с четкими правилами, конструкторы с инструкциями и задания на поиск отличий. Рекомендуется уделять таким занятиям около одного часа в день. А развивать самостоятельность удастся через решение бытовых задач.

При этом психолог добавил, что родителям нельзя пугать ребенка школой и началом нового учебного года. Вместо этого стоит напомнить ученику о встрече с друзьями и интересном досуге.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Дарья Жаркова до этого предупреждала, что необходимость сменить школу может сопровождаться переживаниями, которые ребенок не всегда готов озвучить напрямую. Однако, по ее словам, с этим поможет справиться карта эмоций: ребенок должен нарисовать все свои страхи на листе, а потом родителям следует обсудить их вместе с ним.

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