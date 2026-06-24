Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Наука

Как перевести ребенка в другую школу без лишнего стресса, рассказал психолог

Психолог Жаркова: рисование с ребенком карты эмоций может облегчить смену школы
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Смена школы может сопровождаться переживаниями, которые ребенок не всегда готов озвучить напрямую. С этим может помочь справиться карта эмоций: ребенок должен нарисовать все свои страхи на листе, потом их следует обсудить вместе с ним, — рассказала «Газете.Ru» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Дарья Жаркова.

«Если школьник волнуется, попробуйте обсудить его опасения и перевести тревожные мысли в конкретный план действий. Для этого подойдет простое упражнение «Карта эмоций». На одной половине листа ребенок может записать или нарисовать свои страхи: «останусь один», «не смогу найти друзей», «не пойму новую тему». На другой — ожидания и возможности: «запишусь в новый кружок», «познакомлюсь с ребятами», «узнаю что-то интересное». После этого можно вместе подумать, какие шаги помогут приблизить желаемые результаты и снизить влияние страхов», — объяснила психолог.

Когда переживания становятся более конкретными и обсуждаемыми, ребенку проще справляться с ними, отмечает Жаркова.

«Даже если перевод необходим по объективным причинам, ребенку важно чувствовать себя участником процесса, а не просто исполнителем решения взрослых. Перед подачей документов стоит спокойно объяснить, почему семья рассматривает другую школу. Важно также выслушать мысли и переживания ребенка и ответить на его вопросы. В первые недели после перевода важно регулярно интересоваться школьной жизнью без давления и допросов. Вместо формального вопроса «Как дела?» лучше спросить, что запомнилось за день, с кем удалось познакомиться или что показалось интересным», — заметила специалист.

Психолог рекомендует замечать даже небольшие успехи и поддерживать участие ребенка во внеклассных мероприятиях, кружках и школьных проектах. Именно там часто завязываются первые дружеские отношения. Даже при хорошей подготовке привыкание к новой школе редко происходит мгновенно. Одним детям достаточно нескольких дней, другим требуется несколько месяцев, чтобы почувствовать себя частью коллектива. Поддержка родителей, регулярный диалог и внимание к его переживаниям помогают гораздо больше, чем постоянный контроль успеваемости или попытки ускорить адаптацию.

Ранее психологи предупреждали о негативном влиянии чрезмерного использования гаджетов на успеваемость школьников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!