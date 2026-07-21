Метеоролог предупредил об аномальной жаре в Анталье

Температура воздуха в турецкой Анталье достигнет 52°C, а ближайшие 48 часов станут критическими из-за экстремальной жары и высокого риска лесных пожаров. Об этом РИА Новости рассказал турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.

«В среду ощущаемая температура в Анталье достигнет 52°C», — сказал он.

По словам эксперта, температура воздуха в тени в Анталье составит 40-44°C, что значительно превышает климатическую норму. Юртташ призвал местных жителей и туристов избегать длительного пребывания на солнце.

До этого преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини назвал причиной аномальной жары в Европе вытеснение океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь.

В Европе в июне наблюдалась экстремальная аномальная жара. По данным европейской климатической службы Copernicus, первый месяц лета стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на континенте. На прошлой неделе европейские страны столкнулись с новой волной высоких температур.

Ранее ВОЗ назвала число жертв жары в Европе за последние несколько лет.