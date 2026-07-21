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Общество

Власти Кубани рассказали, сколько туристов посетили регион с начала лета

Губернатор Кондратьев: с 1 июня Кубань посетили 3,3 млн туристов
Артур Лебедев/РИА «Новости»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с начала лета курорты Кубани посетили 3,3 млн туристов. Его слова передает «Российская газета» в Telegram-канале.

По данным главы региона, кубанские курорты с 1 января посетили более 7,3 млн гостей.

«Заполняемость отелей превышает 60%, в Анапе — 73%. Несмотря на сложности, отрасль работает стабильно», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Краснодарском крае также развивается событийный, гастрономический, экологический и винный туризм. Все это обеспечивает круглогодичный поток туристов.

11 июля исследование OneTwoTrip показало, что этим летом россияне стали платить за пятизвездочные отели меньше.

Средняя стоимость суток в категории «5 звезд» снизилась до 23 700 рублей против 25 550 рублей годом ранее. При этом доля бронирований премиум-гостиниц выросла на 15,6% — с 7,7% до 8,9%. Средняя продолжительность отдыха почти не изменилась — 2,3 дня.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.

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