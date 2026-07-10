Пятизвездочные отели подешевели для россиян этим летом

Средняя стоимость в пятизвездочных отелях этим летом снизилась до 23 700 рублей

Этим летом россияне стали платить за пятизвездочные отели меньше, показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Средняя стоимость суток в категории «5 звезд» снизилась до 23 700 рублей против 25 550 рублей годом ранее. При этом доля бронирований премиум-гостиниц выросла на 15,6% — с 7,7% до 8,9%. Средняя продолжительность отдыха почти не изменилась — 2,3 дня.

Самые доступные пятизвездочные отели — в Дагестане (5 600 рублей за сутки). В топ-5 также вошли Астраханская область (9 250 рублей), Вологодская (9 760), Смоленская (9 820) и Кировская (11 200) области.

Самое заметное падение стоимости — в Приморском крае: цена упала на 48,6% (с 28 400 до 14 600 рублей). Следом — Кировская область (-36,7%), Дагестан (-36,6%), Ставропольский край (-36%) и Карачаево-Черкесия (-32,7%).

Внутренний туризм расширяет границы: этим летом россияне начали бронировать пятизвездочные отели в Псковской области, Тыве, Камчатском крае, на Бирюзовой Катуни и Каиме. Рекордный рост спроса зафиксирован в Республике Алтай — доля бронирований выросла в 7 раз. Северная Осетия показала рост в 4 раза, Башкортостан — в 3,3, Хабаровский край — в 3, Омская и Кировская области — в 2 раза.

Лидер по объему заказов — Москва (38,2% всех бронирований 5*), средняя цена в столице снизилась на 4,7% до 20 540 рублей. Второе место — Санкт-Петербург (15,8%, 31 077 рублей), третье — Краснодарский край (13,8%, 27 289 рублей).

«Россияне все чаще выбирают премиальный отдых внутри страны, и цены на него становятся доступнее. Тренд на осознанное потребление в туризме только усиливается», — отмечают эксперты.

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