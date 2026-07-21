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Общество

Двухэтажный дом с детьми внутри подожгли в Вологодской области

«Вологда Регион»: в Вологодской области подожгли дом с детьми внутри
ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МЧС

В Вологодской области неизвестные подожгли дом, в котором находились дети. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного Управления МЧС сообщает ИА «Вологда Регион».

Инцидент произошел 20 июля на улице Свердлова в городе Белозерске — загорелся двухэтажный девятиквартирный дом. Еще до приезда пожарных из строения сами эвакуировались семь человек, среди них было двое детей.

Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров — пламя уничтожило кровлю, чердачное и межэтажное перекрытия. Также пострадала наружная и внутренняя отделка строения. По версии дознавателей, причиной возгорания стал поджог.

До этого россиянин из мести пытался сжечь дом матери полицейского. Женщина проснулась от запаха дыма и треска пламени и успела покинуть жилище. Огонь полностью уничтожил дом.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в подмосковных Бронницах площадью 5000 квадратных метров.

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