Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

Россиянин из мести пытался сжечь дом матери полицейского

В Ярославле мужчина из мести поджег дом матери полицейского
SShank/Shutterstock/FOTODOM

Житель Ярославля получил 8,5 лет колонии строгого режима за попытку сжечь дом матери полицейского из мести за обыск. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского городского суда.

По данным суда, в мае прошлого года в доме подсудимого в деревне Никово Ростовского района сотрудники правоохранительных органов провели обыск. Мужчина затаил обиду на соседку, он решил, что женщина сообщила о хранении запрещенных предметов своей дочери, работающей в полиции.

Ночью пьяный мужчина пришел к дому соседки, облил стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина проснулась от запаха дыма и треска пламени и успела покинуть жилище. Огонь полностью уничтожил дом.

В суде фигурант заявил, хотел проучить соседку и сжечь имущество. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с осужденного также взыскали миллион рублей в качестве возмещения ущерба потерпевшей и 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, еще 600 тысяч фигурант выплатил соседу, дом которого также пострадал во время пожара.

Ранее мужчина заживо сжег соседку из-за долга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где увидеть самые высокие водопады России? 10 мест от Крыма до Заполярья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!