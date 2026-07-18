Россиянин из мести пытался сжечь дом матери полицейского

Житель Ярославля получил 8,5 лет колонии строгого режима за попытку сжечь дом матери полицейского из мести за обыск. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского городского суда.

По данным суда, в мае прошлого года в доме подсудимого в деревне Никово Ростовского района сотрудники правоохранительных органов провели обыск. Мужчина затаил обиду на соседку, он решил, что женщина сообщила о хранении запрещенных предметов своей дочери, работающей в полиции.

Ночью пьяный мужчина пришел к дому соседки, облил стену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина проснулась от запаха дыма и треска пламени и успела покинуть жилище. Огонь полностью уничтожил дом.

В суде фигурант заявил, хотел проучить соседку и сжечь имущество. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с осужденного также взыскали миллион рублей в качестве возмещения ущерба потерпевшей и 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда, еще 600 тысяч фигурант выплатил соседу, дом которого также пострадал во время пожара.

Ранее мужчина заживо сжег соседку из-за долга.