Продуктовый магазин в центре Москвы закрыли из-за крыс и грязи

Продуктовый магазин в центре Москвы закрыли из-за бегающих грызунов и грязной пекарни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о магазине «Пятерочка» на Тихвинской улице. Отмечается, что клиенты еще с начала года жаловались на ужасные санитарные условия в магазине. Прибывшая на место проверка подтвердила негативные отзывы: в складе обнаружили крысу, остатки еды на полу, а также грязь и пыль в зоне пекарни. По итогам проверки было принято решение закрыть магазин на 90 дней.

«Грязь, неприятный запах, можно споткнуться об крысу. На прилавках выеденные крысами огурцы и помидоры, в зале прогрызанные пакеты с молоком. Обращения к сотрудникам не помогает — жаловались ранее покупатели.

В июне сообщалось, что жительница Москвы обнаружила в одном из гипермаркетов «Лента» на северо-востоке города упаковки детского печенья с повреждениями, похожими на следы грызунов. Москвичка рассказала, что работники гипермаркета не отреагировали на ее замечание, а продукцию не убрали из продажи.

Ранее в Москве закрыли магазин «Магнит» после жалоб покупателей на санитарные нарушения и появление крыс.