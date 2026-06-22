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Бизнес

Москвичка пожаловалась на погрызенное печенье в «Ленте»

«Осторожно, Новости»: москвичка обнаружила погрызенное печенье в «Ленте»
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Жительница Москвы обнаружила в одном из гипермаркетов «Лента» на северо-востоке города упаковки детского печенья с повреждениями, похожими на следы грызунов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам покупательницы, испорченный товар лежал на полке магазина «Гипер Лента» на Бибиревской улице. Женщина заметила поврежденные упаковки и предположила, что их могли погрызть крысы или мыши.

Москвичка рассказала, что сразу обратилась к сотрудникам торговой точки и указала им на состояние товара. Однако, как утверждает девушка, работники гипермаркета не отреагировали на замечание, а продукцию не убрали из продажи.

После инцидента покупательница намерена обратиться с жалобой в Роспотребнадзор для проверки обстоятельств произошедшего.

Официального комментария «Ленты» по поводу произошедшего пока не поступало.

В феврале в Москве временно закрыли магазин «Магнит» на Костромской улице после жалоб покупателей на санитарные нарушения и появление крыс. По словам очевидцев, одна из крыс напала на посетительницу, после чего в торговую точку приехали специалисты Роспотребнадзора.

Ранее жильцы ЖК «Москвичка» пожаловались на тараканов и просрочку в местном «Магните».

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