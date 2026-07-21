Россиян в День вредной еды предупредили о серьезной опасности таких продуктов

Длительное употребление нездоровых продуктов усиливает низкоуровневое воспаление в организме, обедняет микробиом кишечника, травмирует стенки сосудов, что грозит развитием атеросклероза, жировой дегенерацией в печени, а также увеличением биологического возраста даже при нормальном весе. Об этом «Москве 24» в День вредной еды рассказала врач диетолог-терапевт Елена Игнатикова.

По ее словам, неполезная еда отличается низкой питательной ценностью, содержит много калорий, но мало витаминов и микроэлементов. К ней относятся рафинированные крупы, сладкие йогурты, продукты глубокой переработки: фастфуд, чипсы, колбасы, сладкие газированные напитки, сдобная выпечка. Они содержат трансжиры, большое количество добавленного сахара и соли, а также химические усилители вкуса. При в них почти отсутствуют клетчатка, белок и витамины.

Врач предупредила, что краткосрочной перспективе вредная еда может привести к резкому подъему уровня сахара в крови, выбросу инсулина, а затем к резкому снижению сахара с последующим чувством голода, падением энергии, сонливостью, раздражительностью и задержкой жидкости в организме. Эксперт призвала отказаться от таких продуктов людям, страдающим сахарным диабетом, избыточной массой тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Хотя в целом нездоровая еда противопоказана абсолютно, особенно детям, так как их ферментативная система еще не созрела, а вкусовые рецепторы только формируются», – указала Игнатикова.

Профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших до этого рассказала «Газете.Ru», что в случае, если человек будет пять раз в неделю питаться фастфудом, то это грозит развитием скрытого голода, а также хроническими заболеваниями сердца и сосудов, ЖКТ, печени, а также зубов.

Ранее ученые нашли биохимический след фастфуда в крови.