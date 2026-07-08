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Наука

Ученые нашли биохимический след фастфуда в крови

CRFSN: злоупотребление фастфудом оставляет в крови биохимический след
Rimma Bondarenko/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых впервые выявила в крови характерный метаболический «отпечаток», который формируется у людей, регулярно употребляющих большое количество ультраобработанных продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Работу выполнили специалисты Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения. В исследовании приняли участие 15 200 человек из европейского проекта EPIC. Команда изучила рацион добровольцев, а затем сопоставила данные с результатами анализа крови с помощью метода целевой метаболомики. Эта технология позволяет изучать молекулы, образующиеся в процессе обмена веществ.

Выяснилось, что у людей, часто употреблявших ультраобработанные продукты — фастфуд, сладкие газированные напитки, чипсы, кондитерские изделия и готовые полуфабрикаты, — изменялись уровни 22 метаболитов. Эти изменения указывали на нарушения жирового обмена, ухудшение работы митохондрий — клеточных структур, вырабатывающих энергию, — и признаки метаболического стресса.

Одновременно в крови снижалась концентрация некоторых липидов, необходимых для поддержания целостности клеточных мембран и нормального взаимодействия между клетками. Также исследователи обнаружили изменения в составе восьми жирных кислот. В частности, повышался уровень стеариновой кислоты, что может свидетельствовать о нарушении обмена жиров или высоком потреблении насыщенных жиров.

По мнению авторов, полученные данные помогают объяснить, почему ультраобработанная пища ранее неоднократно связывалась с повышенным риском ожирения, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и преждевременной смертности. Вероятно, она не только вытесняет более полезные продукты из рациона, но и запускает неблагоприятные биохимические процессы на клеточном уровне.

Ранее ученые выяснили, что даже редкое употребление фастфуда снижает концентрацию внимания.

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