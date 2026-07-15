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Профессор рассказала, что будет, если пять раз в неделю питаться фастфудом

Профессор Ших: постоянное питание фастфудом может привести к скрытому голоду
Jag_cz/Shutterstock/FOTODOM

Если человек будет пять раз в неделю питаться фастфудом, то это грозит развитием скрытого голода, а также хроническими заболеваниями сердца и сосудов, ЖКТ, печени, а также зубов, — об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших.

«Очень многое зависит от выбора блюд и их разнообразия. Но, как правило, выбирают гамбургеры, картофель фри, выпечку и т. д., которые несут опасность из-за трансжиров, избыточного сахара, соли, а не разнообразные салаты. Несмотря на видимое насыщение, организм будет нуждаться в пищевых веществах и сбалансированности рациона по энергетической ценности и белкам, жирам, углеводам (БЖУ), что приведет к риску развития хронических заболеваний. Основная опасность такого рациона — развитие «скрытого голода»: при избытке калорий организм остро нуждается в незаменимых веществах — БЖУ, витаминах, минеральные веществах, пищевой клетчатке», — объяснила Ших.

Также не стоит забывать про риски ожирения и метаболических нарушений, риски заболеваний сердца и сосудов, ЖКТ и печени, а также проблем с зубами: фастфуд часто содержит много сахара и углеводов, что может способствовать развитию кариеса и других стоматологических проблем. Кроме того, на фастфуд можно подсесть.

«Это формирование «вредной привычки» на стыке физиологии и психологии. Причинами могут быть: недосып, длительные перерывы между приемами пищи, обезвоживание и скачки глюкозы, что усиливает желание быстро получить необходимые калории. Стресс, раздражительность, тревога и «эффект запрета» еще больше усиливают желание удобной привычки. Доступность фастфуда, большие порции, быстро, вкусно, относительно недорого подталкивают к решению «здесь и сейчас». Если человек испытывает голод, мысли о еде переполняют мозг, следовательно, хочется прямо сейчас и что угодно, так как ощущение голода нарастает постепенно и пропадает после любой сытной еды», — заключила Ших.

Ранее профессор объяснила, почему развивается скрытый голод.

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