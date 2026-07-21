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Общество

Российские хирурги вытащили из кишечника четырехлетней девочки 100 магнитов

В Новороссийске врачи вытащили из кишечника девочки 100 магнитов
Министерство здравоохранения Краснодарского края/VK

В Новороссийске медики извлекли из кишечника четырехлетней девочки 100 маленьких магнитов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Ребенка доставили в больницу с подозрением на острый аппендицит. Однако во время обследования в тонком кишечнике девочки обнаружили сцепившиеся между собой магнитные шарики.

Малолетней пациентке потребовалась сложная полостная операция. Хирурги разъединили сцепившиеся из-за магнитов органы ребенка и удалили все инородные предметы.

До этого в Иркутске ребенок проглотил 28 магнитов от конструктора. С помощью эндощипцов инородные тела удалось извлечь. На следующий день мальчика выписали.

Ранее сообщалось, что в Москве 10-летний мальчик засунул в нос 16 магнитов.

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