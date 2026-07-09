Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Иркутске ребенок проглотил 28 магнитов от конструктора

В Иркутске ребенок наглотался магнитов
Ивано-Матренинская детская клиническая больница/VK

В Приангарье врачи спасли ребенка, который проглотил 28 магнитов от игрушечного конструктора. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Матренинской детской больницы.

Несовершеннолетний поступил в приемный покой больницы с жалобами на рвоту и боль в животе. Родители сообщили, что сын проглотил несколько магнитов. Врачи сделали обзорный снимок брюшной полости, который показал множественные инородные тела в желудочно-кишечном тракте.

Было принято решение о проведении операции, в желудке и двенадцатиперстной кишке нашли сцепленные магниты. С помощью эндощипцов инородные тела удалось извлечь. На следующий день мальчика выписали, медики напомнили о необходимости следить за мелкими деталями игрушек.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувшихся друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки.

Ранее в Москве 10-летний мальчик засунул в нос 16 магнитов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!