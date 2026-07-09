В Иркутске ребенок проглотил 28 магнитов от конструктора

В Приангарье врачи спасли ребенка, который проглотил 28 магнитов от игрушечного конструктора. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Матренинской детской больницы.

Несовершеннолетний поступил в приемный покой больницы с жалобами на рвоту и боль в животе. Родители сообщили, что сын проглотил несколько магнитов. Врачи сделали обзорный снимок брюшной полости, который показал множественные инородные тела в желудочно-кишечном тракте.

Было принято решение о проведении операции, в желудке и двенадцатиперстной кишке нашли сцепленные магниты. С помощью эндощипцов инородные тела удалось извлечь. На следующий день мальчика выписали, медики напомнили о необходимости следить за мелкими деталями игрушек.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувшихся друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки.

Ранее в Москве 10-летний мальчик засунул в нос 16 магнитов.