В Москве 10-летний мальчик засунул в нос 16 магнитов

Медики Морозовской больницы извлекли из носа 10-летнего мальчика полтора десятка магнитов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Ребенка доставили в больницу с жалобами на сильную боль в носу, в ходе обследования медики обнаружили несколько инородных тел, которые соединились плотную цепочку. Магниты застряли неглубоко, поэтому врачи смогли удалить их с помощью специальной петли.

После удаления магнитов специалисты осмотрели нос, глотку и гортань с помощью эндоскопа, а также сделали рентген грудной клетки и живота. Других инородных тел не обнаружено, состояние мальчика не вызывает у врачей опасений.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувшихся друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки.

Ранее в Якутии младенец едва не задохнулся из-за проглоченной булавки.