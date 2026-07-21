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Общество

В Тюмени устранили мужчину, который готовил теракт на предприятии по заказу Киева

ФСБ: в Тюмени нейтрализовали агента Украины, готовившего крупный теракт
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России предотвратили подготовку теракта на одном из крупных промышленных предприятий Уральского федерального округа. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемым оказался 60-летний житель Тюмени. В ФСБ выяснили, что он готовил диверсионно-террористический акт на одном из ключевых предприятий Урала.

В ЦОС ФСБ сообщили, что во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление — он открыл огонь по сотрудникам спецподразделений ФСБ из автомата и был нейтрализован ответным огнем.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали.

До этого ФСБ ликвидировала арендатора склада, где хранились FPV-дроны Службы безопасности Украины (СБУ) для теракта в Подмосковье. В ФСБ также сообщили, что исполнителем сорванного теракта стал россиянин — бывший член этнической банды, который ранее отбывал длительный срок за совершение тяжких преступлений.

Ранее стало известно о срыве масштабной атаки Киева на военные аэродромы в двух российских регионах.

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