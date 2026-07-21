В Тюмени устранили мужчину, который готовил теракт на предприятии по заказу Киева

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России предотвратили подготовку теракта на одном из крупных промышленных предприятий Уральского федерального округа. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемым оказался 60-летний житель Тюмени. В ФСБ выяснили, что он готовил диверсионно-террористический акт на одном из ключевых предприятий Урала.

В ЦОС ФСБ сообщили, что во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление — он открыл огонь по сотрудникам спецподразделений ФСБ из автомата и был нейтрализован ответным огнем.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия сотрудники правоохранительных органов и мирные жители не пострадали.

До этого ФСБ ликвидировала арендатора склада, где хранились FPV-дроны Службы безопасности Украины (СБУ) для теракта в Подмосковье. В ФСБ также сообщили, что исполнителем сорванного теракта стал россиянин — бывший член этнической банды, который ранее отбывал длительный срок за совершение тяжких преступлений.

Ранее стало известно о срыве масштабной атаки Киева на военные аэродромы в двух российских регионах.