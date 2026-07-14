ФСБ ликвидировала арендатора склада, где СБУ прятала дроны для теракты в Подмосковье

Арендатора склада, где хранились FPV-дроны Службы безопасности Украины (СБУ) для теракта в Подмосковье, ликвидировали ответным огнем при задержании. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

По данным ФСБ, ангар, где хранились дроны, арендовал гражданин России за материальное вознаграждение. Он осуществлял приемку опасного груза.

Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании и был уничтожен ответным огнем.

В ФСБ также сообщили, что исполнителем сорванного теракта стал россиянин — бывший член этнической банды, который ранее отбывал длительный срок за совершение тяжких преступлений. СБУ вышла на связь с ним через запрещенную в России террористическую организацию.

Утром 14 июля ФСБ заявила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки.

Ранее стало известно о срыве масштабной атаки Киева на военные аэродромы в двух российских регионах.