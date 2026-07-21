Врач рассказала о профилактике тромбоза

Немедикаментозная профилактика тромбоза предусматривает движение, которое поможет избежать венозного застоя. Об этом aif.ru рассказала кардиолог, врач функциональной диаг­ностики, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Эльвира Хачирова.

По ее словам, важно не сидеть и не стоять неподвижно более часа. Кроме того, врач призвала соблюдать питьевой режим и употреблять не менее 1,5–2 литра чистой воды в день. Ношение компрессионного трикотажа поможет венам проталкивать кровь вверх, отметила врач. Хачирова также призвала отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя.

«Специфическая профилактика — прием антикоагулянтов — назначается только врачом», — подчеркнула она.

Врач-нефролог Дарья Садовская до этого рассказала, что аспирин и другие кроворазжижающие препараты не помогают предотвратить венозный тромбоз во время длительных авиаперелетов — распространенное мнение о защитном эффекте в таких ситуациях не соответствует действительности. По словам специалиста, перелеты продолжительностью более четырех часов действительно повышают риск образования тромбов в два-четыре раза. Однако опасность в этом случае связана прежде всего с венозными тромбозами, на которые аспирин практически не влияет.

Ранее были названы ягоды, которые снижают риск тромбоза и улучшают настроение.