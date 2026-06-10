Врач развеяла миф о способе защиты от тромбоза во время перелета

Аспирин и другие кроворазжижающие препараты не помогают предотвратить венозный тромбоз во время длительных авиаперелетов — распространенное мнение о защитном эффекте в таких ситуациях не соответствует действительности. Об этом врач-нефролог Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, перелеты продолжительностью более четырех часов действительно повышают риск образования тромбов в два-четыре раза. Однако опасность в этом случае связана прежде всего с венозными тромбозами, на которые аспирин практически не влияет.

Садовская пояснила, что аспирин используется для профилактики артериальных тромбов, которые могут приводить, например, к инфаркту или инсульту. Во время длительного сидения в самолете основной риск связан с образованием тромбов в венах ног из-за замедления кровотока, и в таких случаях препарат не обеспечивает надежной защиты.

Для снижения риска тромбоза врач рекомендовала использовать компрессионные гольфы или чулки, при этом снимать их нужно не ранне чем через несколько часов после посадки.

Также поддерживать водный баланс, регулярно двигаться во время полета, вставать с кресла и прохаживаться по салону не реже одного раза в два часа. Также специалист посоветовала не злоупотреблять алкоголем и с осторожностью использовать снотворные препараты, которые могут способствовать длительной неподвижности.

При этом Садовская подчеркнула, что пациентам, которым аспирин или антикоагулянты уже назначены врачом, не следует самостоятельно отменять или менять схему лечения перед путешествием. По ее словам, любые изменения в приеме препаратов необходимо обсуждать со специалистом.

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