Названы ягоды, которые снижают риск тромбоза и улучшают настроение

Кумарины, медь и железо в малине улучшают кроветворение и снижают риск образования тромбов, а растительный аналог гормона радости серотонина в крыжовнике помогает поднять настроение. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского Политеха, доктор медицинских наук Нина Вишневская.

По словам специалиста, особенно полезной считается малина. Ягода богата салициловой кислотой, благодаря чему помогает снижать температуру при простуде.

«Кроме того, малина содержит эллаговую кислоту — мощный антиоксидант, который, по данным исследований, способен подавлять рост раковых клеток и замедлять процессы старения, а также кумаринами — веществами, снижающими риск тромбозов», — отметила эксперт.

Малина также содержит железо и медь, необходимые для кроветворения, а калий и магний поддерживают работу сердца и помогают укреплять стенки сосудов. Однако употреблять ее следует с осторожностью людям с подагрой, заболеваниями почек, язвой желудка и гастритом в стадии обострения, а также при нарушениях свертываемости крови. Здоровому взрослому человеку рекомендуется съедать не более 300 граммов ягод в день.

Еще одной полезной ягодой ученая назвала крыжовник. Он богат янтарной кислотой, которая улучшает клеточный обмен веществ, помогает печени выводить токсины и ускоряет восстановление после физических нагрузок. Высокое содержание пектина способствует выведению солей тяжелых металлов и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Также в ягоде есть растительный аналог гормона радости серотонина.

«Несмотря на пользу крыжовника, он имеет ряд строгих противопоказаний: ягоду категорически не рекомендуется употреблять в периоды обострения язвенной болезни, гастрита с повышенной кислотностью, панкреатита и энтероколита, так как плотная кожица, мелкие семена и высокая концентрация органических кислот могут механически и химически раздражать воспаленную слизистую желудочно-кишечного тракта», — предупредила специалист.

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