Врач предупредила, кто особенно рискует столкнуться с тромбозом

Врач Хачирова: люди старше 45 лет особенно рискуют столкнуться с тромбозом

Возраст старше 40–45 лет, а также наследственность являются одними из главных факторов риска развития тромбоза. Об этом aif.ru рассказала кардиолог, врач функциональной диаг­ностики, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Эльвира Хачирова.

По ее словам, ситуацию усугубляют перенесенные сосудистые события (тромбоз, тромбоэмболия), недавние операции и травмы (ортопедические или онкологические вмешательства, переломы ног и таза), вынужденная неподвижность (постельный режим, паралич). Внимательно следить за своим состоянием следует и пациентам с болезнью вен, онкологическими патологиями, ожирением, сердечной и/или дыхательной недостаточностью, а также беременным и недавно родившим.

Хачирова подчеркнула, что в летние месяцы число венозных тромбоэмболий растет.

«Особенно во время длительных периодов аномально жаркой погоды. Но она скорее не причина, а катализатор. Основной механизм связан с обезвоживанием: в жару мы теряем больше жидкости с потом, кровь сгущается, что замедляет её ток и повышает риск образования сгустков. Также под влиянием тепла сосуды расширяются, и кровь может застаиваться в венах ног», — заключила она.

Врач-нефролог Дарья Садовская до этого рассказала, что аспирин и другие кроворазжижающие препараты не помогают предотвратить венозный тромбоз во время длительных авиаперелетов — распространенное мнение о защитном эффекте в таких ситуациях не соответствует действительности.

Ранее были названы ягоды, которые снижают риск тромбоза и улучшают настроение.