Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Диетолог рассказал о пользе голубики для здоровья

Диетолог Поляков: голубика поможет замедлить старение
Global Look Press

Антиоксиданты в составе голубики помогают замедлять старение и снижают воспалительный фон, а также поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По его словам, в этой ягоде содержатся антоцианы, способные защитить клетки от свободнорадикального окисления. Кроме того, в них есть немного витамина К, который принимает участие в свертываемости крови и минерализации костной ткани.

«Антоцианы защищают сосудистую систему, укрепляют сосуды, делают их более прочными. Это защита от сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же голубика довольно неплохо снижает уровень общего холестерина в крови. Также в голубике есть лютеин, который хорошо поддерживает зрительную систему, профилактирует дегенерацию сетчатки, защищает глаза от различных возрастных изменений», — добавил Поляков.

Врач добавил, что витамин А в составе голубики оказывает влияние на сумеречное зрение.

Аналитики АШАН Ритейл Россия до этого рассказали «Газете.Ru», что этим летом россияне из ягод чаще всего выбирают голубику, ежевику и малину. А в зимний период растет спрос на черноплодную рябину.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться ядовитой ягодой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!