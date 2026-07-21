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Общество

В Кузбассе пенсионерку заподозрили в финансировании экстремистов

СК: на 61-летнюю жительницу Кузбасса завели дело о финансировании экстремистов
Виталий Белоусов/РИА Новости

В городе Березовский Кемеровской области возбулили уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, которую подозревают в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Следствие установило, что с марта по май 2023 года подозреваемая, находясь в Березовском, переводила денежные средства для финансирования и обеспечения деятельности межрегионального общественного объединения, признанного в России экстремистским.

В СУ СК отметили, что противоправную деятельность женщины выявили и пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России. После этого собранные материалы передали следователям, которые дали им правовую оценку и приняли решение о возбуждении уголовного дела.

До этого депутата Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на 10 суток за пропаганду экстремизма. Согласно материалам дела, парламентарий в мае 2018 года на своей странице в социальных сетях опубликовал два поста с гиперссылками на страницы Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он не удалил их после признания компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) экстремистской. Апостолевский отрицал свою вину и настаивал на прекращении дела.

Ранее в Свердловской области мужчину отдали под суд за комментарий о силовиках.

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