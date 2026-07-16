В Свердловской области мужчину отдали под суд за комментарий о силовиках

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Берёзовского, признанному виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает Тelegram-канал «Антитеррор Урал».

Как установили следствие и суд, в 2022 году мужчина разместил в открытом доступе в соцсети «ВКонтакте» комментарий с призывами к насилию в отношении представителей силовых структур.

Позже он был задержан сотрудниками УФСБ, а в отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Берёзовский городской суд назначил фигуранту наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 9% заработка в доход государства.

До этого депутата Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на 10 суток за пропаганду экстремизма. Согласно материалам дела, парламентарий в мае 2018 года на своей странице в социальных сетях опубликовал два поста с гиперссылками на страницы Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он не удалил их после признания компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) экстремистской. Апостолевский отрицал свою вину и настаивал на прекращении дела.

Ранее военблогера «Тринадцатого» взяли под стражу по делу об экстремизме.