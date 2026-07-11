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Политика

Депутата Ленобласти арестовали за пропаганду экстремизма

Депутата заксобрания Ленобласти Апостолевского арестовали по делу об экстремизме
Иван Апостолевский/VK/РИА Новости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на десять суток депутата Законодательного собрания, лидера фракции КПРФ, Ивана Апостолевского по делу о пропаганде экстремизма. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, парламентарий в мае 2018 года на своей странице в социальных сетях опубликовал два поста с гиперссылками на страницы Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он не удалил их после признания компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) экстремистской.

Апостолевский отрицал свою вину и настаивал на прекращении дела. Свою позицию он объяснил тем, что это его старые публикации и они не содержат признаков экстремизма или призывов к чему-либо.

Это уже не первое наказание для парламентария. В июле 2025 года его арестовывали на семь суток за аналогичный проступок.

29 июля 2025 года депутата задержали на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Политику вменяют пропаганду символики экстремистской организации, против него возбуждено административное дело, поводом послужили размещенные Апостолевским в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку Алексея Навального.

Ранее депутату Госдумы предложили уйти на СВО после скандального интервью.

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