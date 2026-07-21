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Два аэропорта на юге России временно не принимают и не выпускают рейсы

Росавиация: аэропорты Сочи и Краснодара временно ограничили работу
teal sun/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Сочи и Краснодара временно не принимают и не выпускают рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

20 июля Росавиация вводила ограничения в московском аэропорту Жуковский.

В ночь на 20 июля аэропорт Жуковский также приостанавливал прием и отправку самолетов. В Росавиации подчеркнули, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Также ограничения вводили в столичном аэропорту Домодедово, однако он не останавливал обслуживание рейсов, а лишь начал согласовывать свои действия с компетентными органами.

19 июля в московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений задержали 26 рейсов. В первой авиагавани были задержаны два рейса на вылет и 14 на прилет. Более того, руководству аэропорта пришлось отменить еще четыре рейса — в Санкт-Петербург, Якутск и Магнитогорск. В Домодедово задержали 10 рейсов на прилет.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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