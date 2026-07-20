Один из московских аэропортов приостановил обслуживание рейсов

Московский аэропорт Жуковский приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

В заявлении говорится, что в авиагавани ввели временные ограничения на обслуживание рейсов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в федеральном агентстве.

В ночь на 20 июля аэропорт Жуковский уже приостанавливал прием и отправку самолетов. В Росавиации подчеркнули, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Также ограничения вводили в столичном аэропорту Домодедово, однако он не останавливал обслуживание рейсов, а лишь начал согласовывать свои действия с компетентными органами.

19 июля в московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений задержали 26 рейсов. В первой авиагавани были задержаны два рейса на вылет и 14 на прилет. Более того, руководству аэропорта пришлось отменить еще четыре рейса — в Санкт-Петербург, Якутск и Магнитогорск. В Домодедово задержали 10 рейсов на прилет.

Ранее в России решили изменить правила обслуживания маломобильных авиапассажиров.