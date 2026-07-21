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Общество

Москвичам пообещали короткие сильные дожди во вторник

В Москве во вторник будут дожди и до +26°C
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Во вторник, 21 июля, температура в Москве поднимется до +26°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями. Местами будут кратковременные сильные дожди, в отдельных районах возможна гроза. Температура будет колебаться в диапазоне от +24...26°C. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, а ветер в 5–10 м/с будет дуть с юго-запада. Во время грозы его порывы могут увеличиться до 15 м/с. В ночь на среду температура понизится до +13...15°C, ветер будет дуть с юга со скоростью 2–7 м/с, а давление понизится до 744 мм ртутного столба.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что в ночь на вторник, 21 июля, в столице начнутся дожди, которые продолжатся до пятницы. На востоке Московской области также возможны грозы, однако в среду и четверг количество осадков заметно уменьшится.

Ранее фельдшер доплыла до больного ребенка на лодке из-за подтопления деревни.

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