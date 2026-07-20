Москвичам назвали самые дождливые дни на этой неделе

Синоптик Шувалов: дожди в Москве будут со вторника по пятницу

В ночь на вторник, 21 июля, в столице начнутся дожди, сообщил РИА Новости глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на востоке Московской области также возможны грозы, однако в среду и четверг количество осадков заметно уменьшится. Температура в городе в это время будет колебаться в диапазоне от +20...25ºС.

«В пятницу с юга в столичный регион придет очень активный циклон, он принесет большое количество осадков, может выпасть до 20 миллиметров, что составляет четверть месячной нормы», — сказал синоптик.

Он добавил, что 24 июля температура в столице понизится до +15...18ºС. Зато на выходных дождей не будет и потеплеет до +25ºС.

До этого Шувалов предупреждал, что в июле на Урал, Западную Сибирь, Пермский край, Тюменскую область обрушатся сильные ливни. Хотя в некоторых южных регионах ожидается снижение уровня осадков, засухи практически нигде не будет.

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