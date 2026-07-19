Фельдшер, доплывшая до больного на лодке, не увидела в этом «ничего сверхъестественного»

Фельдшер Замятина добралась до пациентов на лодке, потому что это ее работа

Фельдшер Юлия Замятина, добравшаяся на лодке до больного ребенка в Свердловской области, рассказала РЕН ТВ, что в деревне Фомина затопило 88 домов.

Медик объяснила, что должна была посмотреть пациента именно в день разлива. Мать ребенка позвонила ей в 4:00 (2:00 мск) и сказала, что они сами приехать не смогут из-за затопления. В итоге добраться до пациента фельдшеру помог местный житель.

«Выхода нет — это моя работа. Я обязана посмотреть этого ребенка. <…> Я ничего такого сверхъестественного не сделала», — сказала специалист.

Медик отметила, что ей не раз приходилось делать что-то подобное, чтобы оказать людям медицинскую помощь.

На этой неделе на Урал обрушились сильные штормы. В Перми прошел сильнейший за последние пять лет ливень. Непогода сопровождалась шквалистым ветром, который повалил деревья на ключевых улицах, в результате падения одного из них пострадала женщина.

Столкнулись с ударами стихии и ближайшие регионы — в Свердловской области были затоплены тысячи домов и участков, Екатеринбург пережил «мощнейший ураган», в Златоусте Челябинской области уже неделю устраняют последствия шторма, а в Верхнем Уфалее за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков.

Ранее непогода сорвала День города, превратив уральский город в бассейн.