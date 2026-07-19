Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Фельдшер, доплывшая до больного на лодке, не увидела в этом «ничего сверхъестественного»

Фельдшер Замятина добралась до пациентов на лодке, потому что это ее работа

Фельдшер Юлия Замятина, добравшаяся на лодке до больного ребенка в Свердловской области, рассказала РЕН ТВ, что в деревне Фомина затопило 88 домов.

Медик объяснила, что должна была посмотреть пациента именно в день разлива. Мать ребенка позвонила ей в 4:00 (2:00 мск) и сказала, что они сами приехать не смогут из-за затопления. В итоге добраться до пациента фельдшеру помог местный житель.

«Выхода нет — это моя работа. Я обязана посмотреть этого ребенка. <…> Я ничего такого сверхъестественного не сделала», — сказала специалист.

Медик отметила, что ей не раз приходилось делать что-то подобное, чтобы оказать людям медицинскую помощь.

На этой неделе на Урал обрушились сильные штормы. В Перми прошел сильнейший за последние пять лет ливень. Непогода сопровождалась шквалистым ветром, который повалил деревья на ключевых улицах, в результате падения одного из них пострадала женщина.

Столкнулись с ударами стихии и ближайшие регионы — в Свердловской области были затоплены тысячи домов и участков, Екатеринбург пережил «мощнейший ураган», в Златоусте Челябинской области уже неделю устраняют последствия шторма, а в Верхнем Уфалее за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков.

Ранее непогода сорвала День города, превратив уральский город в бассейн.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тронинг — новый тренд в отношениях. 10 признаков, что с вами встречаются ради лайков, а не по любви
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!