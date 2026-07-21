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Общество

В Приангарье в ДТП разбился настоятель храма Святой Троицы

В Приангарье настоятель храма не выжил в результате ДТП с автобусом
ГУ МВД России по Иркутской области

Настоятель храма Святой Троицы в селе Хомутово, протоиерей Вячеслав Пушкарев, попал дорожно-транспортного происшествие в Приангарье. Спасти священнослужителя не удалось, сообщила Иркутская епархия.

По информации губернатора Приангарья Игоря Кобзева, авария произошла на Байкальском тракте вблизи поселка Листвянка. В столкновении между туристическим автобусом и внедорожником Mitsubishi Pajero не выжил 59-летний водитель последнего. Пассажиры автобуса и его водитель не нуждались в медицинской помощи, однако позже несколько туристов обратились за помощью. В больнице у них были диагностированы травмы, которые не угрожают жизни.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия в рамках статьи о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

18 июля произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трех легковых машин на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. Согласно данным регионального управления МВД, в результате столкновения три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее задымление проезжей части спровоцировало массовое ДТП под Ростовом-на-Дону.

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