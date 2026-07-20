Задымление проезжей части спровоцировало массовое ДТП под Ростовом-на-Дону

Более 10 транспортных средств столкнулись на трассе в Ростовской области из-за возгорания поля и последующего задымления проезжей части. Об этом в Telegram-канале сообщила региональная Госавтоинспекция.

В заявлении отмечается, что авария произошла 20 июля примерно в 13:00 (совпадает с мск).

«На 12,5 км автодороги Р280 «Новороссия — Мясниковский район» <...> по направлению со стороны города Таганрога в направлении города Ростова-на-Дону, по предварительным данным, произошло ДТП с участием 12 автомобилей», — говорится в тексте.

В Госавтоинспекции уточнили, что столкнулись два грузовика и 10 легковых машин. В результате пострадал водитель одной из фур — мужчина 1993 года рождения.

«Данное ДТП произошло из-за возгорания поля слева и задымления проезжей части», — подчеркивается в публикации.

18 июля на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области столкнулись грузовик и три легковые машины. В региональном управлении министерства внутренних дел РФ рассказали, что три человека — один взрослый и двое несовершеннолетних — получили серьезные травмы. Их спасти не удалось.

Ранее в Карелии беременная женщина родила после массового ДТП.