Свинина в России продолжает падать в цене

РИА Новости: свинина в России подешевела почти на 2% за полгода

В первой половине текущего года стоимость свинины в России снизилась почти на 2%, достигнув в июне отметки в 392 рубля за килограмм. Для сравнения: в январе средняя цена на этот вид мяса составляла 398,3 рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

За аналогичный период бескостная свинина также потеряла в цене: ее стоимость уменьшилась примерно на 2,4% — с 499 до 487 рублей за килограмм.

Как пояснил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, удешевление продукции обусловлено высокой степенью автоматизации отрасли, наличием значительных производственных мощностей и способностью предприятий оперативно корректировать объемы выпуска. Специалист подчеркнул, что на себестоимость свинины и мяса птицы существенное влияние оказывает цена комбикормов, так как это одна из главных статей расходов в животноводстве.

«Хороший урожай зерновых культур в 2025 году сформировал достаточное предложение основных компонентов кормов на внутреннем рынке и создал предпосылки для снижения стоимости зерновой составляющей комбикормов», — добавил Тренин.

Вместе с тем российские производители мяса птицы столкнулись с ухудшением экономической ситуации в своей отрасли. К середине 2026 года средняя рентабельность сектора снизилась до 6–7%, что значительно ниже оптимального уровня в 15%.

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