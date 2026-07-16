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Общество

Россиянам дали советы, как перейти на растительный рацион без вреда для здоровья

ОСН: исключать мясо из рациона нужно поэтапно
Chudo2307/Shutterstock/FOTODOM

При переходе на растительный рацион важно не отказываться от употребления мяса резко, исключая его постепенно. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

При переходе на растительную пищу нужно исключать мясо из рациона поэтапно. Например, можно начать с одного дня в неделю без мясных продуктов, а спустя месяц увеличить число таких дней в неделю.

Переход на растительный рацион также рекомендуется выстраивать последовательно, чтобы избежать лишнего стресса для организма. В первую очередь стоит отказаться от переработанного мяса и свинины, затем исключить из рациона говядину, а позже — мясо птицы.

Особое внимание следует уделить замене животного белка. В качестве альтернативы подойдут соевые продукты, орехи и бобовые. Чечевица, нут, маш, фасоль и горох содержат большое количество белка, а также богаты клетчаткой, которая способствует очищению кишечника и нормализации пищеварения.

Помимо этого, можно изучить кулинарные традиции разных стран, пробовать новые продукты и использовать разнообразные специи.

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории Нурия Дианова до этого говорила, что мясные и молочные продукты лучше хотя бы частично заменить на растительные аналоги. Благодаря этому, по ее словам, удастся снизить риски серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и работы сердечно-сосудистой системы.

Ранее россиянам посоветовали оздоровить рацион растительным мясом.

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