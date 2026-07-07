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Бизнес

Производители мяса птицы в РФ сокращают персонал из-за снижения рентабельности

«Известия»: птицеводы в РФ сокращают персонал и приостанавливают инвестиции
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российские производители мяса птицы сталкиваются с ухудшением экономической ситуации в своей отрасли. К середине 2026 года средняя рентабельность сектора снизилась до 6–7%, что значительно ниже оптимального уровня в 15%, пишут «Известия».

Основными факторами давления на компании стали рост затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги и обслуживание долговых обязательств. Некоторые предприятия уже работают на грани рентабельности или даже с убытками, в то время как крупные игроки вынуждены оптимизировать свои расходы и сокращать инвестиционные программы.

Дополнительным негативным фактором стало увеличение импорта куриного филе из Китая. Согласно данным китайской таможни, в первом квартале поставки мяса птицы в Россию составили $39,5 млн, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года. При этом китайское куриное филе в среднем дешевле российского на 30%.

В результате конкуренции оптовые цены на тушку бройлера с сентября 2025 года по апрель 2026 года снизились почти на 25%, упав с 194 до 150 рублей за килограмм. Однако позже рынок начал восстанавливаться: с 29 июня по 5 июля цена на тушку возросла до 228 рублей за килограмм, увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в России впервые за несколько лет упало производство мяса птицы.

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