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Общество

Десятки норвежских оленей «нарушили границу» России

NRK: 30 норвежских северных оленей сбежали в Россию через границу
imageBROKER.com/Shutterstock/FOTODOM

Примерно 30 норвежских северных оленей пересекли границу и сбежали на российскую сторону, передает NRK.

В материале говорится, что животных видели между пограничным переходом «Стурскуг-Борисоглебск» и российским городом Заполярный, а также на дороге к российскому городу Никель.

По словам управляющего оленеводческими районами 5А и 5С в заповеднике «Пасвик-Инари» Эгила Калляйнена, в прошлом вернуть животных было проще: можно было по телефону связаться с погранслужбой, а через несколько дней встретиться, чтобы забрать оленей. Сейчас же из-за геополитической ситуации оленеводам отказывают в визах в Россию для возвращения животных, что приводит к финансовым потерям.

«Если государство хочет сократить количество нарушений границы, оно должно активизировать работу по закрытию забора со стороны [деревни] Нордфьордейд», — заявил Калляйнен.

Он выразил надежду на то, что сотрудничество между странами нормализуется и оленеводы смогут пересечь границу, чтобы забрать животных. При этом Калляйнен назвал «странным», что две соседние страны не общаются друг с другом.

В июне в Норвегии полиция задержала троих граждан Швеции за кидание камней через границу с Россией. Закон запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, которые направлены на границу или через нее. Задержанным был выписан штраф в размере 8 тыс. крон ($844).

Ранее власти Эстонии высказались о закрытии границ с Россией.

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