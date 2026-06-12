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Общество

В Норвегии шведов задержали за кидание камней через границу с Россией

В Норвегии трех шведов оштрафовали за кидание камней через границу с Россией
Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

В Норвегии полиция задержала троих граждан Швеции за кидание камней через границу с Россией. Об этом сообщает полиция области Финнмарк, граничащей с РФ.

По ее информации, задержанным был выписан штраф в размере 8 тысяч крон ($844) за нарушение границы.

Норвежский телеканал TV2 отмечает, что закон запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, которые направлены на границу или через нее.

7 сентября 2025 года посольство России в Швеции подверглось нападению с использованием беспилотника, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пакет с краской.

Аналогичный инцидент произошел 5 июля того же года. На территорию торгового представительства РФ в Швеции с дрона был сброшен пакет с краской.

17 июня 2025 года также сообщалось о совершении акта вандализма в отношении торгового представительства России в этой стране Евросоюза. Инцидент произошел, когда пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.

Ранее в Швеции признали высокий уровень русофобии в обществе.

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