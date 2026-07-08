Самый пожилой абитуриент Румынии подал документы в университет в 87 лет

Пенсионер в 87 лет подал документы в университет Румынии, чтобы стать биологом

В Румынии самым пожилым абитуриентом в 2026 году стал 87-летний Виорел Пинтилеску, подавший документы для зачисления в Университет естественных наук в городе Яссы. Об этом сообщает румынская газета Ziarul de Iași.

Пенсионер 1939 года рождения планирует обучиться на факультете сельскохозяйственных наук по специализации «биология». Сам абитуриент признается, что взяться за учебу он решил после утраты жены.

В апреле портал Tolo news сообщил, что самым старым человеком в мире мог оказаться житель афганской провинции Хоста, которому было, предположительно, 140 лет. Акель Назир рассказал журналистам, что ему было около 30 лет, когда Афганистан получил независимость от Великобритании. А также, по его словам, он застал время правления короля Афганистана Амануллы Хана, а также празднование Дня независимости от британского господства.

Ранее ученые раскрыли секреты долголетия с помощью стволовых клеток долгожителей.