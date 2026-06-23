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Общество

В Минобрнауки назвали срок перехода России на новую модель высшего образования

Фальков: Россия должна перейти на новую модель высшего образования за три года
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых ученых

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия должна в течение трех лет завершить плавный переход на новую модель высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства России министр отметил, что переход стартовал в 2023 году и поэтому первые выпуски по новой системе только предстоят.

«Если не брать магистратуру, а имеется в виду тех, кто поступал на первый курс, то мы планируем, что этот плавный переход в предстоящие три года мы завершим», — сказал Фальков.

Министр подчеркнул, что переход России на новую модель высшего образования должен быть плавным и понятным для абитуриентов, а крайним сроком завершения этого процесса для всех вузов страны должен стать 2030 год.

В марте Фальков заявлял, что переход вузов России на новую систему образования станет синтезом лучших практик из разных этапов становления высшей школы. По его словам, в рамках перехода в России сохранят фундаментальность знаний, сделав образовательные программы гибкими и практико-ориентированными.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал о новой модели высшего образования.

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