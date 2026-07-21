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Общество

Суд в Мытищах избрал меру пресечения обвиняемому в попытке поджога АЗС

Суд отправил под домашний арест мужчину, пытавшегося поджечь АЗС в Мытищах
Константин Михальчевский/РИА Новости

Суд отправил под домашний арест мужчину, который пытался поджечь АЗС в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.

Мытищинский городской суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения гражданину, обвиняемому в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах.

По версии следствия, обвиняемый, действуя в группе неустановленных лиц по предварительному сговору, облил колонку АЗС в Мытищах легковоспламеняющейся жидкостью и попытался ее поджечь. Однако сотрудники АЗС не позволили довести преступление до конца и задержали мужчину.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

20 июля стало известно, что в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области подросток попытался поджечь АЗС. Злоумышленник подбросил бутылку с горючей смесью на заправку и скрылся.

Ранее суд не стал отправлять в СИЗО подростка за поджог двух заправок в Ленобласти.

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