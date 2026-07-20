Подростка, бросившего бутылку с горючей смесью на АЗС в Ленобласти, разыскивает полиция

В городе Бугры Всеволжского района Ленинградской области подросток попытался поджечь АЗС. Об этом сообщил Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Сообщается, что злоумышленник подбросил бутылку с горючей смесью на заправку и скрылся. В настоящий момент сотрудники полиции ведут его розыск. По предварительным данным, подросток мог стать жертвой мошенников.

До этого появилось видео, как в Балашихе 15-летняя школьница пыталась спалить заправку. Как выяснилось, она собиралась сделать это по указанию неизвестного мужчины, с которым общалась в мессенджере. Школьница пришла на АЗС на Керамической улице, облила заправочный терминал горючей жидкостью и попыталась зажечь его спичками. Однако довести задуманное до конца ей не удалось — сотрудники заправки остановили подростка и передали прибывшим полицейским. Возгорания удалось избежать. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее сообщалось, что запугав подростка «делом о госизмене», он поджег автомобиль ГИБДД и попался.