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Общество

Суд не стал отправлять в СИЗО подростка за поджог двух заправок в Ленобласти

В Ленобласти под домашний арест отправили подростка за поджог двух АЗС
Мария Девахина/РИА Новости

Ломоносовский районный суд Ленобласти избрал меру пресечения для 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге двух АЗС. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

По версии следствия, подросток поджег две автозаправки из хулиганских побуждений. Решением суда его отправили под домашний арест.

В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что инцидент произошел в ночь на 9 июня. 17-летний подросток поджег две автозаправки самообслуживания в деревне Велигонты в Ленобласти, чем причинил значительный ущерб.

На допросе подозреваемый сообщил, что в мессенджере Telegram с ним вступил в переписку неизвестный. Действуя под его влиянием, юноша приобрел канистру бензина и поджег АЗС. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее жителя Калининградской области посадили на 11 лет за поджог служебного автомобиля.

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