Десятки домов и участков подтоплены в Пермском крае из-за ливней

В Пермском крае после ливней в зону подтопления попали 72 жилых дома

В Пермском крае более 70 домов и участков оказались в зоне подтопления из-за ливней, сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 72 жилых домах и 74 приусадебных участках в четырех деревнях и поселке в Октябрьском и Уинском округах.

«Освободились от воды 5 приусадебных участков и 5 жилых домов в деревнях Адилева и Малый Сарс, Октябрьский округ», — отметили в МЧС.

Там добавили, что люди от подтопления не пострадали, а в ближайшие сутки в регионе ожидается спад уровня воды.

На прошлой неделе на Урал обрушились сильные штормы. В Перми прошел сильнейший за последние пять лет ливень. Непогода сопровождалась шквалистым ветром, который повалил деревья на ключевых улицах, в результате падения одного из них пострадала женщина.

Столкнулись с ударами стихии и ближайшие регионы — в Свердловской области были затоплены тысячи домов и участков, Екатеринбург пережил «мощнейший ураган», в Златоусте Челябинской области уже неделю устраняют последствия шторма, а в Верхнем Уфалее за одну ночь выпало больше половины месячной нормы осадков.

Ранее фельдшер доплыла до больного ребенка на лодке из-за подтопления деревни.