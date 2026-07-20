В Брянской области трое грабителей избили мужчину ради денег и ценностей

В Брянской области полиция задержала троих подозреваемых в грабеже, сообщает МВД по региону.

В селе Толмачево Брянского района на местного жителя напали трое неизвестных, избили его и забрали мобильный телефон, золотой перстень и 15 тыс. рублей. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 25-летний жители Толмачево, а также 20-летний житель Брянска.

У задержанных изъяли похищенные телефон и перстень, их вернут владельцу после завершения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

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