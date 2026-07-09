Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам

Рязанские полицейские поймали трех человек, которые после онлайн-знакомств проникали в квартиры девушек и грабили их. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По информации следствия, в Рязани 23-летняя девушка познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Молодой человек через некоторое время напросился к ней в гости. В назначенный день в квартиру к девушке мужчина пришел не один, а в компании друга и подруги. Все трое начали бить хозяйку и требовать отдать им деньги, угрожая расправой. В итоге потерпевшая отдала нападавшим 98 тыс. рублей и смартфон.

Полицейские установили, что в этот же день злоумышленники по такой же схеме ворвались в квартиру к 18-летней рязанке и, угрожая электрошокером, отобрали у девушки 180 тыс. рублей и смартфон, который позднее разбили об пол. До описанных случаев троица таким же способом ограбила 27-летнюю жительницу Тверской области, забрав у нее около 100 тыс. рублей.

Грабителей поймали оперативники МВД совместно с сотрудниками ГАИ: их автомобиль остановили на выезде из Рязанской области. В МВД уточнили, что все трое задержанных оказались жителями Воронежской области – 27-летние муж с женой и 22-летний брат главы семейства. При этом переписку с жертвой вел старший из мужчин. Похищенный телефон они выбросили с моста в Оку.

Фигурантов задержали, в отношении них возбудили уголовные дела по двум статьям: «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору» и «Разбой».

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