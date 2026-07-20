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Репетитор пытался ограбить семью своего ученика в Москве

В Москве репетитор пытался ограбить семью своего ученика
Shutterstock

В Москве 23-летний репетитор пробрался в квартиру и попытался ограбить семью своего ученика. Об этом со ссылкой на полицию сообщает РЕН ТВ.

Житель Красноярска был репетитором школьника и за время их занятий изучил планировку квартиры подростка, а также привычки его семьи. Ему также удалось узнать, где лежат ключи от сейфа.

В один из дней школьник проснулся от шума и позвонил отцу — мужчина приехал на место и застал педагога возле сейфа с конвертом в руках. Репетитор утверждал, что «просто зашел», однако произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Похищенные €1040 вернули хозяевам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Теперь репетитору грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подросток из Мончегорска украл у отца сейф.

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